أعلن وزير العمل حسن رداد، عن تقديم 1200 منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالتعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي، بهدف تأهيلهم بالمهارات الفنية التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف عن رابط التقديم : اضغط هنا

جاء ذلك خلال ختام زيارة وزير العمل ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، اليوم السبت، لمحافظة الإسكندرية معهد دون بوسكو الساليزيان الإيطالي، حيث شهدا تخريج دفعات جديدة من المتدربين، وتسليم شهادات التخرج للشباب الذين اجتازوا برامج التدريب المهني بالمعهد.

وتفقد وزير العمل ومحافظ الإسكندرية، خلال الزيارة الورش والمعامل التدريبية بالمعهد، والتي شملت معامل وورش الميكانيكا، والكهرباء، واللحام، والخراطة، والخياطة، والتكييف والتبريد، وغيرها ،حيث اطلعا على البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في تلك التخصصات، والتي تستهدف إعداد وتأهيل الشباب بالمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل في الداخل والخارج.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب وزير العمل حسن رداد عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح التدريبي العريق، مؤكدًا أن معهد دون بوسكو يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح الوزير، أن زيارة المعهد تأتي في إطار حرص وزارة العمل على متابعة برامج التدريب المهني على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة العملية التدريبية داخل الورش والمعامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للتوسع في برامج التدريب المهني وتقديم منح تدريبية مجانية للشباب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي في القاهرة والإسكندرية حقق نتائج ملموسة في مجال التدريب المهني، على 23 مهنة حرفية، إلى جانب تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دورات في المهارات الحياتية، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات توظيف لتوفير فرص عمل للخريجين.