تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود تمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمركزي منشأة القناطر والعياط، في إطار خطة المحافظة لتسهيل حركة المواطنين وتحسين البنية التحتية.

تمهيد طريق الحاجر وردان لتيسير الحركة بمركز منشأة القناطر

أوضحت مديرية الطرق بالمحافظة، في هذا السياق، أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية طريق الحاجر وردان بمركز منشأة القناطر، بهدف تيسير حركة المواطنين لحين الانتهاء من أعمال المرافق الجارية، تمهيدًا لإدراجه ضمن مشروعات التطوير والرصف.

رفع كفاءة الطرق الداخلية بعدد من قرى العياط

أشار "البيان" أنه في مركز ومدينة العياط، استمرت أعمال تجريد وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بعدد من القرى، إذ تم الانتهاء من أعمال التمهيد في قرى برويش وكفر الضبعي وكفر الرفاعي والبليدة شرق، ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الطرق.

أعمال تطوير وتجميل بمداخل القرى والمحاور الرئيسية

شملت الأعمال أيضًا تنفيذ أعمال تجميل بمدخل قرية زاوية أبو سويلم ومنطقة التمثال بالمدينة على طريق مصر/أسيوط، بالإضافة إلى أعمال تطوير بطريق مصر/أسيوط بقرية منشأة فاضل، وطريق عبارة المتانيا، في إطار تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة المحاور الحيوية.

استمرار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية

أكدت "المحافظة" في ختام البيان، استمرار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

