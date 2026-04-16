كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الآن على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من جنوب ووسط سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانًا.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الرمال والأتربة المثارة والمنقولة من ليبيا على أقصى حدودنا الجنوبية الغربية، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على سيوة إلى 1500 متر، كما تستمر السحب العالية والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

اقرأ أيضًا:

