في مفاجأة من العيار الثقيل، تولى أحمد سعودي، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق، منصب رئيس الإدارة المركزية للنشر والمشروعات الثقافية في الهيئة العامة للكتاب.

واستلم سعودي منصبه الجديد صباح اليوم، بعد فترة طويلة ظل فيها هذا المنصب شاغراً دون أن يتولى رئاسته أحد.

ويعد "سعودي"، أحد أقوى رجال وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية، تولى خلالها إدارة مكتب وزير الثقافة خلال فترة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابقين.

وأصدرت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، مؤخرا قرارًا بحركة تعيينات شملت رؤساء جدد لقطاعات وهيئات بالوزارة.

وضمت القرارات تجديد تكليف السفير عمر أحمد سليم، مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الخارجية.

- ندب الدكتور محمود حامد صالح، رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية.

- ندب هشام محمد عطوة، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- ندب الدكتور أيمن حافظ الشيوي، رئيسًا لقطاع المسرح.

- ندب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، مديرًا للمركز القومي للترجمة.

- ندب خالد عوض اللبان، مساعدًا لوزير الثقافة للشئون الاقتصادية وتنمية الموارد.

كما شملت قرارات الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، استمرار المهندس محمد أبوسعدة في منصبه، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس حمدى سطوحي، في منصبه رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أشرف العزازي، في منصبه، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نبيلة حسن، في منصبها، رئيس أكاديمية الفنون.