التقي الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وكلية القادة والأركان والمعاهد العسكرية التخصصية وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الكليات العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيات، جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العملية التعليمية والإرتقاء بمستوى الدراسين وبناء الشخصية العسكرية.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور وهنأهم بذكرى عيد تحرير سيناء ، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأساليب الإرتقاء بالعملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية ، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تحصيل العلم والإطلاع المعرفى بصفة مستمرة وتحصين عقولهم بما يعزز الكفاءة الذهنية والبدنية والفنية والمهارية لكافة أفراد القوات المسلحة.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر على ضرورة مواصلة الطلبة والدارسين الإستفادة من التطور التكنولوجى المستمر فى كافة التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها ، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على إعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة الوطن بمختلف المجالات ، كما أوصاهم بالإنضباط الذاتى والوعى والإدراك الصحيح لما يدور حولهم من أحداث ، وضرورة توخى الحذر من التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعى بما لا يخل بمنظومة أمن وسلامة القوات المسلحة ، مؤكداً على علاقات التلاحم والتواصل الدائم بين القوات المسلحة والشرطة المدنية باعتبارهما جناحى الأمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.

وفى سياق متصل التقى الفريق أشرف سالم زاهر دورة الأئمة رقم (1) الحاصلين على درجة الدكتوراة المنعقدة بالأكاديمية العسكرية المصرية ، وذلك للإطمئنان على إنتظام البرنامج التدريبى لتأهيلهم والذى ينفذ بواسطة كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، بما يتكامل مع ما تقدمه الأكاديمية العسكرية المصرية من برامج تأهيلية لإعداد كوادر علمية تسهم فى خدمة الوطن فى مختلف المجالات.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوراً مع الدارسين إستمع فيه إلى آرائهم حول مدى الإستفادة من تنفيذ هذه الدورات ، ومن جانبهم قدم الأئمة الشكر للقوات المسلحة ووزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية المصرية على الدعم المقدم لهم ومدى الإهتمام بصقل مهاراتهم القيادية والفكرية بما يُسهم فى تنمية الوعى وتعزيز دورهم فى خدمة المجتمع .