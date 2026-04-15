أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على محورية الصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الشخصي، وزيادة معدلات الإنتاجية، والقدرة على التعامل مع تحديات الحياة اليومية.

قال عبد الغفار في تصريحات عبر برنامج "استديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الوزارة تضع ملف الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث خصصت خطاً ساخناً للدعم النفسي يعمل على مدار الساعة.

وأوضح أن هذه الخدمة تُدار بواسطة كوادر مؤهلة ومتخصصة تحت الإشراف المباشر لمستشفى العباسية للصحة النفسية، لضمان تقديم الدعم الصحيح للمتصلين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن هذه الخدمة التي تم تطويرها وتحديثها منذ عام 2020، نجحت في استقبال ما يزيد عن 134 ألف مكالمة، تم من خلالها تقديم آلاف الاستشارات الطبية والنفسية المتخصصة.

واختتم عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن تنامي معدلات الإقبال على هذه الخدمة يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ارتفاع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، مشيراً إلى وجود خطط طموحة للتوسع في نطاق هذه الخدمات وتطويرها خلال الفترة المقبلة.