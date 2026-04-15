إعلان

الصحة النفسية أولوية.. الصحة تستعرض جهودها عبر الخط الساخن

كتب : داليا الظنيني

12:17 ص 15/04/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على محورية الصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الشخصي، وزيادة معدلات الإنتاجية، والقدرة على التعامل مع تحديات الحياة اليومية.

قال عبد الغفار في تصريحات عبر برنامج "استديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الوزارة تضع ملف الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث خصصت خطاً ساخناً للدعم النفسي يعمل على مدار الساعة.

وأوضح أن هذه الخدمة تُدار بواسطة كوادر مؤهلة ومتخصصة تحت الإشراف المباشر لمستشفى العباسية للصحة النفسية، لضمان تقديم الدعم الصحيح للمتصلين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن هذه الخدمة التي تم تطويرها وتحديثها منذ عام 2020، نجحت في استقبال ما يزيد عن 134 ألف مكالمة، تم من خلالها تقديم آلاف الاستشارات الطبية والنفسية المتخصصة.

واختتم عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن تنامي معدلات الإقبال على هذه الخدمة يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ارتفاع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، مشيراً إلى وجود خطط طموحة للتوسع في نطاق هذه الخدمات وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الصحة النفسية الدعم النفسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من "النيل" لحرب إيران.. ماذا ناقش عبد العاطي ونظيره الأمريكي في واشنطن؟
شئون عربية و دولية

من "النيل" لحرب إيران.. ماذا ناقش عبد العاطي ونظيره الأمريكي في واشنطن؟
5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
نصائح طبية

5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
نصائح طبية

بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
أخبار مصر

من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
زووم

بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير