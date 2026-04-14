إعلان

382 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه

كتب : محمد أبو بكر

05:14 م 14/04/2026

حسن رداد وزير العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة حسن رداد، وزير العمل، أن إجمالي مساهمات الصندوق لدعم منظومة التدريب والتأهيل بلغ 382 مليون جنيه منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم خطط تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

62.3 مليون جنيه لدعم التدريب منذ مايو 2025

أوضح المجلس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الصندوق قدم مساهمات بقيمة 62 مليونًا و300 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026، لدعم البرامج التدريبية والأنشطة المرتبطة بمنظومة التدريب المهني والتأهيل.

وأكد المجلس، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، أن هذه المساهمات تأتي ضمن الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المبادرات التدريبية ورفع كفاءة منظومة التدريب، بما يعزز قدرات الكوادر البشرية ويواكب احتياجات سوق العمل.

دعم مراكز التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري

أشار مجلس الإدارة إلى استمرار الصندوق في دعم وتطوير مراكز ووحدات التدريب المهني، والمساهمة في رفع كفاءتها الفنية والتشغيلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما شدد المجلس على أهمية التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف تنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، باعتبار تنمية العنصر البشري أحد أهم محاور التنمية الشاملة.

وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع التركيز على البرامج التي تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن الصندوق سيواصل دعم المبادرات التدريبية والتأهيلية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العمل صندوق التدريب والـتأهيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
شئون عربية و دولية

دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
صديق الإنسان في البلوهول.. تفاصيل ظهور دولفين ضخم في دهب
أخبار المحافظات

صديق الإنسان في البلوهول.. تفاصيل ظهور دولفين ضخم في دهب
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
اقتصاد

انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"