أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة حسن رداد، وزير العمل، أن إجمالي مساهمات الصندوق لدعم منظومة التدريب والتأهيل بلغ 382 مليون جنيه منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم خطط تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

62.3 مليون جنيه لدعم التدريب منذ مايو 2025

أوضح المجلس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الصندوق قدم مساهمات بقيمة 62 مليونًا و300 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026، لدعم البرامج التدريبية والأنشطة المرتبطة بمنظومة التدريب المهني والتأهيل.

وأكد المجلس، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، أن هذه المساهمات تأتي ضمن الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المبادرات التدريبية ورفع كفاءة منظومة التدريب، بما يعزز قدرات الكوادر البشرية ويواكب احتياجات سوق العمل.

دعم مراكز التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري

أشار مجلس الإدارة إلى استمرار الصندوق في دعم وتطوير مراكز ووحدات التدريب المهني، والمساهمة في رفع كفاءتها الفنية والتشغيلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما شدد المجلس على أهمية التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف تنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، باعتبار تنمية العنصر البشري أحد أهم محاور التنمية الشاملة.

وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع التركيز على البرامج التي تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن الصندوق سيواصل دعم المبادرات التدريبية والتأهيلية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام.