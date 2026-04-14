كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد سوف تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر ، على أن يتحول خلال ساعات النهار إلى حار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويستمر معتدل الحرارة ليلًا على مختلف الأنحاء.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في مصر

لفتت "هيئة الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان 33 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 25 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وتبلغ في شمال الصعيد 34 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد إلى 36 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

وأضافت "الأرصاد" أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء في مصر

أشارت توقعات الأرصاد إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب ظهور أتربة عالقة نهارًا ببعض المناطق، مع نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 25 و30 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، كذلك إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر وبشكل عشوائي على بعض المناطق، مؤكدة أن هذه التوقعات قابلة للتحديث وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس.

