أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد، والذي حمل رقم 73 لسنة 2026، والصادر بتاريخ 12 أبريل الجاري.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أسماء أعضاء المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد، وجاء التشكيل وفقًا للترتيب الأبجدي، وهم: الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، والدكتور أحمد علي محمد حماد، مستشار رئيس الوفد لشؤون اللجان الإقليمية والنوعية، والمستشار أشرف محمد السعيد عيسى، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، والدكتور جمال محمد العربي أحمد حمادة محمد، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور حسام عصمت علام، رئيس حكومة الظل الوفدية سابقًا ورئيس بيت الخبرة الوفدي، والدكتور خالد زكريا العادلي إمام، محافظ الجيزة الأسبق، والدكتورة رشا سعيد صبحي محمد سليمان، أستاذ مساعد العلوم السياسية.

كما ضمّ التشكيل: الدكتورة ريم أحمد عبد المجيد عبد المجيد، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، والدكتورة سمر عاطف محمد يوسف، مستشار رئيس الوفد لشؤون الإسكان والتنمية الريفية المستدامة، واللواء دكتور سمير عبد الغني عبد العزيز عبد الصمد، لواء أركان حرب بالقوات المسلحة سابقًا، والأستاذ شريف جبر إبراهيم جبر محمد، رجل أعمال، والدكتور صلاح سلام أحمد محسن، مساعد رئيس الوفد لشؤون المناطق الحدودية وأستاذ بكلية الطب جامعة بدر، والمهندس طارق السيد محمود أحمد حسنين، مهندس استشاري، والمهندس طلبة رجب طلبة يونس، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، والمستشار عادل عبد الباقي عبد العزيز عبد الصمد، وزير سابق، والدكتورة عزة أحمد عبد المقصود أحمد هيكل، عميد معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويضمّ أيضًا: المستشار ماجد محمود يونس الشربيني، المستشار السياسي ومساعد رئيس الوفد، واللواء الدكتور محسن مصطفى سليمان الفحام، أستاذ العلوم الإدارية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتور محمد حسن سليمان ربيع، مسؤول القوافل الطبية بالوفد، والعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، مساعد رئيس الوفد والمتحدث العسكري الأسبق، والدكتور محمد محمد عبد المنعم علي نعيم، محافظ الغربية الأسبق، والمهندس محمد محمود عبد الهادي الصقار، مستشار التحول الرقمي، والدكتور محمود السيد أحمد فرج مرعي، أستاذ الهندسة النووية بالجامعة الأمريكية، والدكتور مدني بهي الدين عباس حزين، أستاذ المالية العامة بجامعة باريس.

وأكد البدوي، في المادة الثانية، أن المجلس الرئاسي يختص بدراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل ما يُعرض عليه من رئيس الوفد من قضايا وموضوعات تخص الوطن والمواطن.

وأشار، في المادة الثالثة، إلى أن المجلس الرئاسي يجتمع يوم السبت الثاني من كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، برئاسة رئيس الوفد.

وجاء في المادة الرابعة أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات.