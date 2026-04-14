إسرائيل: سنتصدى مع الحكومة اللبنانية لحزب الله الذي بات في أصعب حالاته

كتب : محمود الطوخي

08:50 م 14/04/2026

السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر

كشف السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، عن وجود تفاهمات استراتيجية مع الطرف اللبناني تهدف إلى إنهاء سطوة حزب الله وتصنيفه كقوة احتلال تابعة لطهران.

تداعيات حرب إيران وأمريكا على أمن لبنان

أكد ليتر، أن أمن المدنيين يمثل خطا أحمر وليس موضوعا للمساومة أو التفاوض، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس اللبناني جوزاف عون تبدي تفهما كاملا لهذا المسار.

وأوضح الدبلوماسي الإسرائيلي أن بلاده لا تزال تعاني من الرشقات الصاروخية المتواصلة والاعتداءات التي تنفذها الجماعة عبر الحدود، مما يستوجب فصلا تاما ونهائيا بين الدولة اللبنانية والنظام الإيراني لضمان استقرار المنطقة بظل حرب إيران.

إضعاف أذرع طهران الميدانية في حرب إيران

وشدد ليتر، على أن حزب الله يعيش حاليا أضعف فتراته التاريخية، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية لم تستجب لموقف الحزب الرافض لمبدأ التفاوض.

واعتبر أن إعلان حكومة جوزيف عون رفضها لسياسات حزب الله يمثل تدشينا لمعركة قوية تهدف للتصدي لوكيل طهران الأساسي، مؤكدا التوافق بين البلدين على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية من التواجد العسكري الإيراني.

وذكر ليتر، أن العمليات العسكرية التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي ستستمر بالتوازي مع المسار السياسي لضمان تحجيم قدرات الجماعة.

من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
تركي آل الشيخ ينشر صورة لبطل العالم في الكيك بوكسينج بقميص الأهلي
