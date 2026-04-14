قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مصر تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على أن هذه الجهود تأتي انعكاساً للالتزام المصري الراسخ بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال خلال برنامجه "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة إن الدولة المصرية تمكنت من إيصال ما يقارب 900 ألف طن من المساعدات الإغاثية إلى داخل القطاع.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري يلعب دوراً محورياً لا غنى عنه، حيث يتولى التنسيق الميداني الدقيق لضمان انسيابية ضخ هذه المساعدات عبر المعابر بشكل متواصل ودون انقطاع.

تقدير دولي للدور المحوري للقاهرة

وأوضح أن الدور المصري حظي بإشادات دولية واسعة، مستشهداً بتصريحات منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الجهود المصرية كانت العامل الحاسم في وصول المساعدات.

وذكر شردي أن تقديرات المنظمة الأولية كانت تشير إلى إمكانية إدخال 50 طناً فقط من مستلزماتها، لكن بفضل التسهيلات المصرية الضخمة، تجاوز حجم المساعدات الواصلة هذه الأرقام بمراحل كبيرة.

وفيما يخص التنوع في تقديم الدعم، أشار شردي، إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بأكثر من 155 ألف سلة غذائية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك ضمن فعاليات قافلة "زاد العزة 176".

واختتم أن مساعي مصر لم تتوقف عند الإغاثة العينية، بل امتدت لتشمل الجانب الطبي، حيث استقبلت البلاد الدفعة الرابعة والثلاثين من المصابين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، في إطار الموقف الإنساني المصري المتواصل.