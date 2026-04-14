إعلان

توجيه مهم من محافظ الجيزة بشأن تطوير الأورمان وحديقة الحيوان

كتب : محمد أبو بكر

02:11 م 14/04/2026 تعديل في 02:28 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأنصاري يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بحي جنوب الجيزة (1)
  • عرض 5 صورة
    الأنصاري يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بحي جنوب الجيزة (4)
  • عرض 5 صورة
    الأنصاري يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بحي جنوب الجيزة (3)
  • عرض 5 صورة
    الأنصاري يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بحي جنوب الجيزة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا؛ لمتابعة خطط العمل بحي جنوب الجيزة وتقييم مستوى الأداء، في إطار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ هند عبد الحليم، والسكرتير العام محمد نور، والسكرتير المساعد محمد مرعي، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة ورئيس حي جنوب الجيزة ونوابه.

وشدد المحافظ، خلال اللقاء، بحسب بيان محافظة الجيزة، على ضرورة تكثيف جهود التواصل مع المواطنين، والتوسع في تنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية بملف التصالح على مخالفات البناء، وحث غير المستوفين للاشتراطات على سرعة استكمال الإجراءات لتوفيق أوضاعهم.

ووجه "الأنصاري"، بتسيير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة للمحافظة بمختلف القطاعات؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال للراغبين في تقنين أوضاعهم، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش والرصد وإنذار المخالفين من خلال لجنة البيئة والأمن الصناعي.

وكلف المحافظ، بدعم منظومة النظافة بحي جنوب الجيزة من خلال توفير 20 عاملًا إضافيًا، مع التنسيق مع شركات النظافة لإعادة توزيع القوى البشرية وفق احتياجات القطاعات المختلفة.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء موقف أعمال التطوير الجارية بحديقتي الأورمان وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى محيط الطريق الدائري (نزلة شارع ربيع الجيزي)، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات بمحيط تلك المناطق.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي جنوب بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام في مناطق المنيب وميدان الجيزة وشارع ربيع الجيزي ومنطقة المحطة، مع عدم السماح بوجود أي بؤر لتجمعات القمامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

