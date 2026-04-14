رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمعية الوطنية التركية لتعزيز التعاون الثنائي

كتب : نشأت حمدي

12:54 م 14/04/2026 تعديل في 12:54 م
    المستشار هشام بدوي و نعمان قورتولموش رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى
التقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع نعمان قورتولموش، رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

وأعرب المستشار هشام بدوي، عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التطور الملحوظ للعلاقات المصرية التركية على مدار السنوات الأخيرة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

جاء ذلك، على هامش مشاركة رئيس البرلمان في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول بتركيا.

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية في ضوء الإمكانات الهائلة لدى البلدين، مثمنًا التعاون الثنائي في مجالي الطاقة والسياحة، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات التركية في السوق المصري الواعد.

وأعرب "بدوي"، عن تطلع مجلس النواب إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين باعتبارها رافدًا مهمًا من روافد التعاون المصري التركي وخطوة في سبيل الدفع بالعلاقات قدماً نحو آفاق أرحب.

من جانبه، ثمن رئيس البرلمان التركي، مشاركة البرلمان المصري بوفد برئاسة المستشار هشام بدوي في أعمال الجمعيه الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلاده، معربًا ن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع مصر ومستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

