الصحة تُفعل العلاج على نفقة الدولة في 100 وحدة رعاية أولية

كتب : أحمد جمعة

11:35 ص 14/04/2026

وزارة الصحة والسكان-أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوة نوعية جديدة تتمثل في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتعمل جنباً إلى جنب مع المستشفيات في تقديم هذه الخدمة الحيوية، وتخفيف الزحام عنها، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم الصحي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وبحسب بيان اليوم، ‎تأتي هذه المبادرة وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد على أهمية تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية من مكان إقامة المواطن، لتحقيق عدالة صحية حقيقية.

‎وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن العيادات التي تم إنشاؤها داخل منشآت الرعاية الأولية بدأت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم تفعيل الخدمة بنجاح في 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن. وقد نجحت هذه الوحدات في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%، مما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها لاحتياجات المرضى.

‎وأضاف قنديل: نتابع سير العمل من خلال جولات ميدانية مستمرة للاستماع المباشر إلى المرضى وقياس مستوى رضاهم عن الخدمة الجديدة. كما تم إلزام كافة الوحدات برفع تقارير شهرية دورية لمتابعة الأداء وضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

‎وتابع: تستهدف الوزارة مضاعفة منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة لتيسير الخدمة على شريحة أكبر من المواطنين، من خلال خطة زمنية واضحة تشمل تفعيل 100 عيادة إضافية بنهاية شهر يونيو 2026، وإضافة 100 عيادة أخرى بنهاية شهر ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات الصحية التي تقدم هذه الخدمة (بجانب المستشفيات) إلى 300 وحدة بنهاية العام الجاري.

وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة

