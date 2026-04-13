تزداد رغبة الأسر في قضاء عطلة عيد شم النسيم في وجهات تجمع بين المتعة والاسترخاء لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب تناول الأسماك المملحة والبيض ملون في هذه المناسبة، وتعتبر مصر واحدة من أبرز الوجهات التي تقدم تجارب سياحية متنوعة تناسب الأطفال والكبار على حد سواء.

وتتميز شرم الشيخ والغردقة بمنتجعات شاملة تضم مدن ملاهي مائية (Aqua Parks)، شواطئ رملية، ورحلات سفاري صحراوية على ظهور الجمال، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الترفيه والراحة في آن واحد.

الوجهات الهادئة والأنشطة الثقافية في عيد شم النسيم 2026

تعتبر مدينة دهب خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن الهدوء، مع فرص للغوص والاستمتاع بالشواطئ الخلابة، أما القاهرة فتقدم تجارب ترفيهية متنوعة للأطفال، مثل: "فاميلي بارك" وحديقة الحيوان، و"كيدزانيا" في كايرو فيستيفال سيتي لمحاكاة المهن بطريقة تعليمية ممتعة.

وتوفر الأقصر وأسوان رحلات نيلية عائلية مليئة بالمتعة، مع زيارة معابد الكرنك ووادي الملوك، إذ يمكن للأطفال التعرف على التاريخ بطريقة تفاعلية، كما توجد وجهات إضافية مثل: جزيرة المعادي، سهل حشيش، الإسكندرية، جبل موسى، الفيوم، بورسعيد، والإسماعيلية التي تناسب جميع الأعمار.

أنشطة الفنادق والمنتجعات للأطفال في شم النسيم

وتحرص الفنادق والمنتجعات على تقديم برامج متكاملة للأطفال لضمان استمتاعهم خلال العطلة، وتشمل نوادي الأطفال (Kids Clubs) التي توفر أنشطة فنية، ورش عمل، وألعاب تعليمية ممتعة.

وتقدم المنتجعات أنشطة مائية متنوعة مثل: حمامات سباحة مخصصة للأطفال ومدن ملاهي مائية، بالإضافة إلى الترفيه الليلي الذي يشمل عروض مسرحية، فقرة ساحر، وحفلات للأطفال.

وتتيح الفنادق والمنتجعات للأطفال ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية مثل: الملاعب المفتوحة، ركوب الخيل، ورحلات الغوص أو القوارب، لتكون تجربة العطلة متكاملة وممتعة لجميع أفراد الأسرة.

وتوفر مدينة القاهرة أماكن ترفيهية إضافية، مثل: فاميلي بارك التي تحتوي على نهر سحري وحديقة حيوان، وكيدزانيا لتجربة محاكاة المهن المختلفة للأطفال، والمتحف القومي للحضارة المصرية لتجربة ثقافية ممتعة، بالإضافة إلى مغامرة كاياك النيل كلوب على نهر النيل تحت أشعة الشمس الذهبية.

وتجمع المنتجعات المصرية على شواطئ البحر الأحمر ونهر النيل بين الأنشطة الترفيهية، الرحلات النيلية، والبرامج التعليمية للأطفال، لتقدم للعائلات تجربة عطلة متكاملة.

وتظل الأقصر وأسوان وجهة مثالية لمن يبحث عن المزج بين المتعة والثقافة، مع رحلات بحرية ممتعة وسط المناظر الطبيعية الساحرة.

