7 ملايين خدمة.. "التأمين الصحي الشامل" تعلن حصاد المنظومة في أسوان

كتب : أحمد جمعة

12:54 م 13/04/2026

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء داخل محافظة أسوان، التي دخلت التطبيق الرسمي للمنظومة في الأول من يوليو 2025، حيث بلغ عدد المنتفعين بالمنظومة حتى الآن نحو 1,353,700 مواطن، بنسبة تغطية 78.9% من إجمالي سكان المحافظة، وهو ما يعكس التوسع المستمر في تسجيل المواطنين بالمنظومة.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة منذ بدء التطبيق بلغ نحو 7 ملايين خدمة طبية، شملت خدمات الرعاية الأولية والتخصصية، والفحوصات التشخيصية، والتدخلات الجراحية، إلى جانب خدمات علاج الأورام، وذلك وفقًا لأحدث معايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأضافت الهيئة أنه تم اعتماد نحو 20,440 طلب موافقة مسبقة بالمحافظة، إلى جانب 37 موافقة استثنائية، بما يعكس مرونة النظام في الاستجابة لاحتياجات المرضى وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة في التوقيت المناسب.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المتقدمة، شهدت المحافظة تطورًا ملحوظًا في إجراء التدخلات الدقيقة، حيث تم تنفيذ 35 عملية زراعة قوقعة، و33 عملية زراعة قرنية، و13 عملية زراعة نخاع ذاتي، و6 عمليات زراعة نخاع غير ذاتي، إلى جانب 312 عملية تغيير مفاصل، و93 عملية جراحة مخ وأعصاب.

كما تم إجراء 1,052 حالة قسطرة قلبية وتركيب دعامات وتوسيع بالبالون، إلى جانب 49 حالة قسطرة مزمنة (CTO)، فضلًا عن تنفيذ 160 عملية قلب مفتوح، بما يعكس تطور مستوى الخدمات المقدمة داخل المحافظة، خاصة من خلال التعاون مع المراكز الطبية المتخصصة.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق في محافظة أسوان يعكس التقدم المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما التي تشهد توسعًا في تقديم الخدمات التخصصية والدقيقة.

تركيب جهاز التحفيز العميق للمخ لحالتين في أسوان

وأشارت إلى أنه تم إجراء عمليات دقيقة بالمحافظة، كما تم تركيب جهاز التحفيز العميق للمخ لحالتين، بتكلفة بلغت نحو 1.76 مليون جنيه لكل حالة، بما يعكس حرص المنظومة على توفير أحدث سبل العلاج للمنتفعين.

وأضافت المدير التنفيذي، أن الهيئة مستمرة في تعزيز التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن إتاحة خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين، مشيرةً إلى أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن دون تمييز.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، أن هذه المؤشرات تعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المتخصصة داخل المحافظة، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات طبية دقيقة، وتعزيز التعاون مع المراكز الطبية المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا إصلاحيًا استراتيجيًا طويل الأجل.

وفي إطار متابعة جودة الخدمات، قال الدكتور أبو المجد إن الهيئة قامت بتنفيذ 226 زيارة تحفيزية و150 زيارة رقابية ميدانية، لمتابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الطبية، وقياس تجربة المرضى، ورصد الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين وتعزيز مستويات الرضا العام.

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار جهودها في تطوير المنظومة بمحافظة أسوان، والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري، وتعزز من جودة حياته.

