واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 13-4-2026، مقارنة بمستواه ييداية التعاملات الصباحية.

لماذا انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم بنحو 15 جنيهًا، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضًا أكبر في بداية التعاملات وصل إلى نحو 20 جنيهًا، متأثرة بتراجع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وجاء هذا الهبوط في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار على مضيق هرمز، وهو ما أثار حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توجهاتهم الاستثمارية.

كما تأثرت أسعار الذهب أيضًا بارتفاع مؤشر الدولار عالميًا، إلى جانب صعود أسعار النفط، وهو ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس خلال التداولات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4756 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6115 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7135 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8154 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253589 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 407700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 4724 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.