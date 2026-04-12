القاهرة رمانة ميزان الشرق الأوسط.. أديب: الجينات المصرية جينات بناء لا تعرف الهدم

كتب : حسن مرسي

12:32 ص 12/04/2026

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يرفض أي محاولة لابتزاز وطنية الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر دولة ذات تاريخ يمتد لسبعة آلاف عام وليست دولة تبحث عن هوية أو اعتراف دولي.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشعب المصري مر بحروب وأزمات ونكسات وخرج منها أقوى، لأن "الجينات المصرية جينات بناء لا تعرف الهدم"، مشيرًا إلى أن المصريين يبنون ويعمرون بينما غيرهم يسعى للهدم والخراب.

وشدد مقدم "الحكاية" على أن الثقة في الوطن والجيش والقيادة هي الأساس في مواجهة التحديات، موضحًا أن مصر تمثل "الرمانة" التي توازن استقرار الشرق الأوسط، وأن العالم كله يدرك هذه الحقيقة.

وأكد أن شعار "تحيا مصر" ليس مجرد كلمات، بل إيمان بأن الأرض محروسة والشعب المصري وقت الشدة يقف سدًا منيعًا، مشيرًا إلى أن مصر لا تعرف الانكسار وتستطيع النهوض مهما كانت الضربات قوية.

وشدد عمرو أديب على أن قوة مصر ليست فقط في السلاح، بل في العلم والعمل والوحدة الوطنية، وأن كل مواطن هو جندي يخدم بلده، مشددًا على أن مصر ستظل منارة وسندًا لأشقائها العرب.

