الهلال الأحمر يواصل جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

استعدادًا لشم النسيم.. إقبال كبير على محلات الفسيخ والرنجة بوسط البلد

في مشهد إنساني يعكس عمق التضامن وروح الأخوة، تواصل قوافل "زاد العزة" انطلاقها من مصر إلى قطاع غزة، مُحمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، في رسالة واضحة تؤكد أن الدعم المصري لا ينقطع.

وتحمل كل قافلة في طياتها حكايات إنسانية نابضة، حيث لا تقتصر المساعدات على كونها إمدادات ضرورية فحسب، بل تمتد لتجسد مشاعر المحبة والتكاتف، وتبعث برسائل أمل إلى أهالي القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبجهود متواصلة، يواصل الهلال الأحمر المصري أداء دوره الإنساني في إيصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا التزامه الراسخ بمساندة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في إطار من التنسيق والعمل المستمر.

وتعكس هذه القوافل نموذجًا حيًا لجسور الإنسانية التي تربط الشعوب، حيث يظل العطاء المصري حاضرًا بقوة، عابرًا الحدود، ليؤكد أن الأمل يتجدد رغم التحديات، وأن الدعم سيظل ممتدًا ما دامت الحاجة قائمة.