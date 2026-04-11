استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وما تم تنظيمه من قوافل طبية شاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي مستهل استعراضه للتقرير، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع الصحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية إتاحة وتوفير مختلف الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي المستمر لتحسين ورفع كفاءة مستوى تلك الخدمات.

وفي ذات السياق، ثمّن رئيس الوزراء جهود مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، مشيدًا بهذا النموذج الناجح للشراكة المجتمعية الداعمة للقطاع الصحي.

قافلة طبية بقنا تخدم 3826 مواطنًا

أشارت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال التقرير الذي أعدته، إلى أن اللجنة نظمت قافلة طبية شاملة بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، موضحة أن القافلة استهدفت تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي في مركزي نقادة وقفط خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت دور ومساهمة مؤسسة بنك الشفاء المصري في تنفيذ القافلة الطبية، لا سيما فيما يتعلق بإجراء عمليات الرمد مجانًا، معربة عن تطلع اللجنة لاستمرار هذا التعاون والتنسيق المثمر بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، إلى أن فعاليات القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 3826مواطنًا، منهم 1401 حالة تم إجراء الفحوصات الطبية لهم في تخصص الرمد، وتوفير 602 نظارة طبية لهم، فيما سيتم إجراء 179 عملية رمد مجانًا من خلال مؤسسة بنك الشفاء المصري، إلى جانب إجراء الكشف الطبي على 2425 حالة في العديد من التخصصات الطبية الأخرى المختلفة، والتي شملت (عظام - باطنة - قلب - أطفال - صدر - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، مع صرف جميع الأدوية بالمجان وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وأضافت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، أنه جارٍ التنسيق لإجراء عمليات لـ71 حالة في عدد من التخصصات المختلفة، بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك لضمان استكمال العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المستحقة.

وأكدت أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين في أماكن إقامتهم.

وجددت التأكيد على استمرار اللجنة الطبية العليا في متابعة مختلف الحالات التي تم رصدها خلال القوافل الطبية وتحتاج إلى إجراء عمليات أو استكمال الفحوصات الطبية، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، لضمان استكمال الخدمات العلاجية، منوهة إلى أنه سيتم تنظيم العديد من القوافل الطبية المماثلة بعدد من مناطق محافظة قنا خلال الفترة المقبلة، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في دعم المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.

