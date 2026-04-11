تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمناقشة رسالة دكتوراه للباحثة إيمان محمد حميدة، والتي حصلت على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، قسم الفقه، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وسط حالة إنسانية لافتة خطفت أنظار الحضور.

لحظة مؤثرة.. دموع الأب أثناء مناقشة ابنته

شهدت المناقشة لحظة مؤثرة، بعدما أجهشت دموع والد الباحثة بالبكاء أثناء حديث ابنته عنه من على منصة المناقشة، في مشهد عاطفي أثار تفاعلًا واسعًا بين الحضور ورواد مواقع التواصل، إذ وجهت الباحثة رسالة امتنان لوالدها قائلة: "إلى أبي الغالي الذي علّمني كيف أمسك القلم وأخطو أولى خطواتي في طريق العلم، وكان سندي وملهمي وقدوتي".

وتأثر الحضور بشدة مع تصاعد المشاعر داخل القاعة، خاصة في لحظة شكرها لوالدها، التي تحولت إلى مشهد إنساني مؤثر.

كواليس التصوير: توثيق اعتيادي دون تخطيط مسبق

كشف المصور حسين مصطفى، مصور فيديو مناقشة رسالة الباحثة، كواليس تصوير اللحظة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما جرى كان توثيقًا اعتياديًا لمناقشة علمية ولم يكن مخططًا له.



وقال "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، إن فريق التصوير يعمل بشكل متخصص في توثيق مناقشات الماجستير والدكتوراه، موضحًا أنهم تلقوا طلبًا لتصوير المناقشة، وتم تجهيز الكاميرات كالمعتاد لتغطية الحدث من زوايا مختلفة داخل القاعة.

وأضاف أن سير المناقشة كان طبيعيًا في بدايته، إلا أن فريق التصوير لاحظ تأثر والد الباحثة طوال الجلسة، وظهور علامات الانفعال عليه أثناء حديث ابنته، قبل أن تتصاعد المشاعر بشكل واضح في لحظة توجيه الشكر.

وأشار حسين مصطفى، إلى أن الأب لم يتمالك دموعه أثناء حديث ابنته عنه، وهو ما تم توثيقه بشكل تلقائي أثناء التصوير، لافتًا إلى أن الباحثة نفسها لم تكن تعلم بعملية التصوير التفصيلية أثناء المناقشة.

وأوضح أن الباحثة وجهت كلمات شكر لوالديها وزوجها وكل من دعمها خلال رحلتها العلمية، قبل أن يتم منحها الدرجة العلمية في ختام المناقشة.

مونتاج بسيط وانتشار واسع غير متوقع

تابع "مصطفى" قائلًا: إن فريق العمل قام لاحقًا بعمل مونتاج بسيط للفيديو ونشره، مشيرًا إلى أنهم لم يتوقعوا هذا التفاعل الكبير أو الانتشار الواسع الذي حققه المقطع عبر منصات التواصل المختلفة.

واختتم المصور حسين مصطفى، تصريحاته بالإشارة إلى أن الباحثة في البداية لم تكن ترغب في نشر أي محتوى من المناقشة، لكنها فوجئت بحجم التفاعل الإيجابي مع المشهد الإنساني، الذي لاقى قبولًا واسعًا ودعوات بالنجاح والتوفيق.

