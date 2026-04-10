تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وجورجيا ميلوني اليوم

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إذ شدّد الرئيس السيسي، على أهمية صون السلم والاستقرار الإقليميين، عبر البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإطلاق مسار تفاوضي جاد لتسوية القضايا العالقة.

واستعرض الرئيس السيسي، الجهود المكثفة التي بذلتها مصر مع مختلف الأطراف لوقف التصعيد، مؤكدًا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع وادانتها لأي انتهاك لسيادتها أو مساس بمقدرات شعوبها.

جورجيا ميلوني: إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت عن تقديرها البالغ للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة اتفاقها مع ما ذكره الرئيس السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وشددت على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم، وعلى ضرورة الحفاظ على أمن دول الخليج، والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يتضمن الضمانات ذات الصلة، واتخاذ كل ما يلزم لعدم اندلاع الحرب مجددا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع مصر لتحقيق هذه الأهداف.

تطورات لبنان والعلاقات المصرية الإيطالية

ذكر السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الوضع في لبنان، إذ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تطلع بلادها إلى إطلاق مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى أن حزب الله أخطأ في خياراته، في حين تجاوز الرد الإسرائيلي حدود الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدةً على ضرورة إنجاح مفاوضات إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للحرب في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية استعرضا أيضًا موقف العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلًا عن التعاون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن شكرها لمصر على جهودها الملموسة في هذا المجال.

اقرأ أيضًا:



"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات



السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين



