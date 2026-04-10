قافلة دعوية كبرى لقيادات تنطلق لمساجد حلوان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:38 ص 10/04/2026

وزارة الأوقاف

تنطلق اليوم قافلة دعوية كبرى إلى مساجد مدينة حلوان بقيادة الشيخ أحمد جمال علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، في إطار خطة «المساجد المحورية» التي أطلقتها الوزارة لتنشيط العمل الدعوي في القرى وأحياء المدن، ونشر الفكر الوسطي المستنير بين مختلف فئات المجتمع.

وتضم القافلة نخبة من قيادات الوزارة، إلى جانب عدد من أئمة الديوان العام، حيث يشاركون في أداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، بما يسهم في تعزيز الحضور الدعوي المباشر، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة، ومعالجة القضايا المجتمعية بروح واعية ومتزنة.

وتهدف القافلة إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد ومواجهة الأفكار المغلوطة، من خلال خطاب دعوي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويراعي احتياجات الواقع.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة وزارة الأوقاف للتوسع في نشر القوافل الدعوية الميدانية، وصولًا إلى مختلف المناطق، تأكيدًا لدورها في بناء الإنسان، وترسيخ منظومة القيم، والإسهام في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وزارة الأوقاف مساجد حلوان قوافل الأوقاف الدعوية

