نائب رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

كتب : أحمد الجندي

10:38 ص 10/04/2026

الدكتور حسين عيسى

هنأ الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة والعافية، وعلى جميع المواطنين المسيحيين، وعلى مصرنا الغالية بالخير والنماء والازدهار، وأن يديم على شعبها العظيم الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المناسبات تمثل فرصةً جيدة لترسيخ قيم المحبة والتسامح، وتعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الوطن.

