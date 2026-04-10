الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد

كتب : مصراوي

11:00 ص 10/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر الأقباط بالخارج، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "الإخوة والأخوات.. أبناء مصر الأقباط بالخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. داعياً الله (عز وجل) أن يعيده عليكم بالخير والبركات".

وأضاف الرئيس السيسي "أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها الأبي الكريم المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير"،

