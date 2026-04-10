نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مقالات تحليلية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، هجوما حادا على رئيس وزراء الإسرائيلي الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن ادعاءاته بشأن نتائج الحرب مع إيران ولبنان "غير دقيقة ومضللة" تماما كما كانت ادعاءاته السابقة بشأن الحرب في قطاع غزة.

زيف الانتصارات في المواجهة مع إيران

أوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الحكم على نجاح أي حرب يتطلب "وقتا طويلا"، مشيرة إلى أن ادعاءات نتنياهو بتحقيق إنجازات استراتيجية ضد إيران بعد المواجهة الأولى تُبين "عدم صحتها" بعد ثمانية أشهر فقط، حيث اكتشف الجميع أن تلك الوعود لم تكن سوى محاولة لتجميل الواقع.

حزب الله لا يزال صامدا

وصف التقرير العبري، تصريحات نتنياهو بشأن القضاء على حزب الله بأنها "كذب صريح"، مؤكدا أن الجولات القتالية الأخيرة أثبتت أن الحزب لم يسحق ولم يتم استئصاله، بل لا يزال واقفا على قدميه ويمتلك القدرة على مواصلة القتال وإلحاق دمار هائل بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

سيناريو غزة يتكرر

فيما يتعلق بقطاع غزة، أشارت الصحيفة إلى أن حركة "حماس" لا تزال تُسيطر على القطاع، بل وتزداد قوة في ظل انشغال الجيش الإسرائيلي بجبهات أخرى.

وخلصت يديعوت، إلى أن الواقع الميداني في غزة ولبنان وإيران يكشف فجوة كبيرة بين تصريحات نتنياهو والنتائج الفعلية على الأرض.

يكشف "تقرير يديعوت"، أن معركة الوعي التي يُحاول نتنياهو كسبها داخليا قد بدأت تتهاوى أمام الحقائق الميدانية. فالاعتراف بأن حزب الله لا يزال واقفا وحماس لا تزال مُسيطرة يُمثّل "صفعة قوية" للرواية الرسمية الإسرائيلية.