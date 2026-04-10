إعلان

16 عاما بين الصورتين|جاكي شان وجايدن سميث يتصدران التريند.. ما القصة؟

كتب : مروان الطيب

10:36 ص 10/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جاكي شان
  • عرض 5 صورة
    جاكي شان وجايدن سميث في كواليس التصوير
  • عرض 5 صورة
    جاكي شان مع جايدن سميث
  • عرض 5 صورة
    جاكي شان وجايدن سميث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم نجم الأكشن العالمي جاكي شان والممثل الشاب جايدن سميث محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر جايدن صورة تجمعه بجاكي شان وقام من خلالها بتهنئته بعيد ميلاده الـ 72.

رسالة جايدن لجاكي شان في عيد ميلاده

وكتب جايدن سميث على صورته مع جاكي شان: "بحبك، لقد غيرت حياتي وعلمتني أشياء لن أنساها، ولم أكن أكون ما أنا عليه اليوم بدونك، أنت أسطورة وأيقونة وقائد، عيد ميلاد سعيد وأراك قريبا".

وشارك جايدن سميث النجم جاكي شان بطولة فيلم الأكشن والقتال "The Karate Kid" عام 2010، وكان بمثابة انطلاقة جايدن سميث في هوليوود.

كواليس فيلم "The Karate Kid"

عرض فيلم "The Karate Kid" عام 2010، وتدور أحداثه حول معلم كونج فو يقوم بتعليم أحد الأطفال كيفية الدفاع عن نفسه وسط العديد من الأحداث المشوقة، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 359 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 40 مليون دولار.

أعمال ينتظر عرضها جاكي شان قريبا

يشارك جاكي شان بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الرابع لسلسلة أفلام "Rush Hour"، وفيلم الأكشن والإثارة "Five Against a Bullet".

جاكي شان جايدن سميث فيلم The Karate Kid فيلم Rush Hour

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدعم شريك إقليمي.. لوموند: تدشين قاعدة أمريكية إسرائيلية في أرض الصومال
شئون عربية و دولية

بدعم شريك إقليمي.. لوموند: تدشين قاعدة أمريكية إسرائيلية في أرض الصومال
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
أخبار مصر

منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
حوادث وقضايا

سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
تطويق حزب الله وقصف مدفعي.. إسرائيل تطلب مهلة من واشنطن لضرب "جنوب لبنان"
شئون عربية و دولية

تطويق حزب الله وقصف مدفعي.. إسرائيل تطلب مهلة من واشنطن لضرب "جنوب لبنان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحت النار.. لماذا طلبت إسرائيل التفاوض مع لبنان في ذروة القصف؟
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات