تصدر اسم نجم الأكشن العالمي جاكي شان والممثل الشاب جايدن سميث محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر جايدن صورة تجمعه بجاكي شان وقام من خلالها بتهنئته بعيد ميلاده الـ 72.

رسالة جايدن لجاكي شان في عيد ميلاده

وكتب جايدن سميث على صورته مع جاكي شان: "بحبك، لقد غيرت حياتي وعلمتني أشياء لن أنساها، ولم أكن أكون ما أنا عليه اليوم بدونك، أنت أسطورة وأيقونة وقائد، عيد ميلاد سعيد وأراك قريبا".

وشارك جايدن سميث النجم جاكي شان بطولة فيلم الأكشن والقتال "The Karate Kid" عام 2010، وكان بمثابة انطلاقة جايدن سميث في هوليوود.

كواليس فيلم "The Karate Kid"

عرض فيلم "The Karate Kid" عام 2010، وتدور أحداثه حول معلم كونج فو يقوم بتعليم أحد الأطفال كيفية الدفاع عن نفسه وسط العديد من الأحداث المشوقة، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 359 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 40 مليون دولار.

أعمال ينتظر عرضها جاكي شان قريبا

يشارك جاكي شان بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الرابع لسلسلة أفلام "Rush Hour"، وفيلم الأكشن والإثارة "Five Against a Bullet".

