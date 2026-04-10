المفتي يهنئ الطوائف المسيحية بعيد القيامة.. ماذا قال؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:28 ص 10/04/2026

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى كافة الطوائف المسيحية؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب مفتي الجمهورية عن أصدق تمنياته لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع الإخوة المسيحيين، بأن يعيد الله هذه المناسبات عليهم وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الخير والبركات، مؤكدًا عمق روابط المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لترسيخ قيم التعايش والوحدة الوطنية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يظل شعبها متماسكًا تسوده روح المودة والانتماء.

عيد القيامة مفتي الجمهورية البابا تواضروس

