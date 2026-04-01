أكد المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، أن المشهد الحالي يتجاوز المواجهة الثنائية ليشمل قوى كبرى كأوروبا وروسيا والصين، وسط دور مصري محوري في ضبط الإيقاع الإقليمي.

سيكولوجية القرار لدى ترامب

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، إن دونالد ترامب يمثل حالة استثنائية في تاريخ الرئاسة الأمريكية لم تشهدها البلاد منذ عهد جورج واشنطن، حيث يستند في حكمه إلى "الغريزة الشخصية" والنزعة الفردية المتطرفة في حسم الملفات.

وأضاف سعيد أن شخصية ترامب تحمل ملامح بيولوجية ونفسية خاصة تجعل تعامله مع مفهوم الوقت غير تقليدي، مما يربك الحسابات السياسية، خاصة في ظل حالة الانقسام الحاد التي تسيطر على الشارع الأمريكي تجاه سياساته.

الاستراتيجية الإيرانية.. عقلية "كربلاء" والاستنزاف

وذكر المفكر السياسي أن الحالة الإيرانية الراهنة تتسم بـ "اللامركزية" وتستحضر موروثاً تاريخياً يشبه حالة "كربلاء"، حيث يبدو النظام الإيراني مستعداً للمواجهة مهما بلغ حجم الدمار.

وأضاف أن طهران تسعى لجر المنطقة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، مروجة لمشروعها تحت شعار "اللامبريالية"، في محاولة لترسيخ نفوذ محورها الإقليمي رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

الطموح الإسرائيلي ورد الفعل العربي

وأشار إلى أن إسرائيل ليست مجرد مراقب، بل هي طرف "حاد" يسعى لتوظيف التحالف مع واشنطن لإعادة هندسة الشرق الأوسط وفق عقيدة "إسرائيل الكبرى"، مشيراً إلى أن التحركات الإسرائيلية الحالية مدروسة وليست مجرد استعراض قوة عسكري.

وأضاف أن هذا المشروع يصطدم بوعي الرأي العام العربي، الذي يرى أن هذه المخططات لن يكتب لها النجاح في مواجهة الشعوب العربية، مهما بلغت القوة العسكرية المستخدمة لفرض واقع جديد.

