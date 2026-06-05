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حسام موافي: الحزن الشديد يسبب أعراضًا تشبه أمراض القلب

كتب : حسن مرسي

09:09 م 05/06/2026

الدكتور حسام موافي

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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض تشبه أمراض القلب عقب التعرض لصدمات نفسية أو أحزان شديدة، مؤكدًا أن الحزن يؤثر على الحالة الجسدية والوظائف الحيوية.

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المريضة التي تعاني آلامًا في الصدر والكتف وضيق تنفس رغم أن نتائج رسم القلب العادي طبيعية، قد تحتاج إلى إجراء رسم قلب بالمجهود.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن القلب يبدو طبيعيًا أثناء الفحص التقليدي، لكن عند بذل مجهود تظهر مؤشرات تساعد الأطباء على التشخيص الدقيق، موضحًا أن قرار إجراء الفحص يخضع لتقييم الطبيب المختص.

وتابع أن "وفاة أحد المقربين خاصة الوالدين تترك أثرًا نفسيًا عميقًا بينعكس على الصحة العامة، والحزن الشديد قد يتسبب في ظهور أعراض متعددة عند بعض الأشخاص".

وشدد الدكتور حسام موافي على أن الصبر عند المصائب من القيم العظيمة التي حث عليها الدين الإسلامي، مستشهدًا بقوله تعالى "إنا لله وإنا إليه راجعون"، فالتعامل الصحيح مع الابتلاءات يساعد على تجاوز آثارها النفسية.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية تصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بفترة ما قبل الانقطاع، مما يجعل التاريخ المرضي والعوامل المرتبطة بالعمر من الأمور المهمة عند تقييم الحالة الصحية.

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حسام موافي أمراض القلب الحزن

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