وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تنظيم العمل بنظام العمل عن بُعد، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي وتطوير أساليب العمل الحكومية.

تفاصيل التطبيق الأسبوعي لنظام العمل عن بعد بالقطاعات الحكومية

تلتزم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بموجب مشروع الكتاب الدوري، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد يخضع للمراجعة والتقييم، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام داخل الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القطاعات المستثناة من نظام العمل عن بعد

أوضح "المشروع" أن هناك فئات مستثناة من تطبيق هذا النظام، نظرًا لطبيعة عملها الحيوية، وتشمل العاملين في الجهات والقطاعات الخدمية، والعاملين في القطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، فضلًا عن العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك العاملين في المدارس والجامعات.

وأكد مشروع الكتاب الدوري، أن السلطات المختصة بكل وزارة أو جهة تتولى اتخاذ القرارات والإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن حسن سير العمل دون تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل العمل عن بعد في القطاع الخاص

كلف المشروع، في السياق ذاته، وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع في القطاع الخاص، بالنسبة للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، وذلك اعتبارًا من التاريخ ذاته ولمدة شهر، على أن يتم عرض نتائج التنفيذ وتقييم التجربة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها