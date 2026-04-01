أطلق "بيت الزكاة والصدقات" تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء، أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة شمال سيناء.

200 طن مواد غذائية ودعم متنوع للأسر الأولى بالرعاية

وأوضح البيان أن قافة المساعدات تضمنت توزيع نحو 200 طن من المواد الغذائية على الأُسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير 50 جهازًا لتجهيز الفتيات غير القادرات للزواج، و40 كرسيًّا متحركًا (كهربائيًّا وعاديًّا) لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

جاء ذلك ضمن مبادرة دعم الأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء، التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية على مدار العام.

تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية

تأتي المبادرة برعاية الدكتورة سحر نصر، مستشار الإمام الأكبر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، وبالتنسيق مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في إطار سلسلة المبادرات التي ينفذها "بيت الزكاة والصدقات" بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن برامجه التنموية الرامية إلى تعزيز مظلَّة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، وضمان وصول أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يعزِّز قِيَم التكافل والتراحم.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات"، في بيان له اليوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل 2026م، أن القافلة تشمل توزيع مساعدات غذائية متكاملة تُقدَّر بنحو 200 طن على الأُسَر المستحِقّة بقرى محافظة شمال سيناء ونجوعها، بالإضافة إلى توفير 50 جهازًا متكاملًا لتجهيز الفتيات غير القادرات للزواج، فضلًا عن توزيع 40 كرسيًّا متحركًا لذوي الهمم، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

إشادة رسمية بجهود الأزهر وبيت الزكاة من محافظ شمال سيناء

وجَّه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، من جانبه، الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على جهوده في دعم العمل المجتمعي، إلى جانب دوره في نشر منهج الإسلام الوسطي.

وأعرب عن تقديره للدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، لحرصها على إدراج محافظة شمال سيناء ضمن المبادرة، بما يسهم في دعم الأُسَر الأولى بالرعاية وذوي الهمم ومساندة الفتيات غير القادرات على إتمام الزواج.

وأكد محافظ شمال سيناء، على تكاتف مؤسسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.

وأشار الشيخ عبد العليم ابو بكر، المتحدث الرسمي لبيت الزكاة والصدقات، إلى أن البيت يعتزم تنفيذ مسح ميداني شامل للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء، تمهيدًا لإدراج المستحقين ضمن برنامج "سند" للدعم النقدي الشهري، بما يضمن استدامة تقديم المساعدات وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، ووجَّه المتحدث الرسمي الشكر إلى اللواء خالد مجاور وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودهم في دعم القافلة وتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها.

