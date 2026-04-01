قال د.إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تقوم حاليًّا بأعمال تدعيم لباكيات كوبري 6 أكتوبر أعلى منطقة مهمشة في إطار رفع كفاءة الكوبري، والحفاظ على سلامته الإنشائية.

تنفيذ غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر

وأضاف محافظ القاهرة، وَفق بيان المحافظة اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر بمحيط موقع العمل، مع غلق مطلع مهمشة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال الصيانة تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكباري العاصمة.

رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري بالعاصمة

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة القاهرة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحيوية بالعاصمة، بما يضمن تحسين السيولة المرورية والحفاظ على السلامة الإنشائية؛ خصوصًا مع الكثافات المرورية العالية التي يشهدها كوبري 6 أكتوبر باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها. وتندرج أعمال الصيانة الدورية ضمن توجهات الدولة لتعزيز معايير الأمان والجودة في البنية التحتية، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت الحيوية، بما يواكب خطط التنمية والتوسع العمراني.