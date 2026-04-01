أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح على معظم المناطق.

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن فرص سقوط الأمطار المتوسطة تزداد تدريجيًا خلال ساعات النهار، وقد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومنها مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أن مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، وتمتد حتى صباح الخميس، لتشمل الغربية والمنوفية والشرقية والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، فضلًا عن مناطق من جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، لاسيما السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مع احتمالية هبات قوية تصل سرعتها إلى 60–70 كم/س.

الأرصاد تحذر من السحب الرعدية

حذرت "الارصاد" من خطورة السحب الرعدية، مشيرة إلى إمكانية حدوث نشاط مفاجئ للرياح الهابطة، مع فرص لحدوث البرق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق، إلى جانب احتمالات تجمع مياه الأمطار في الشوارع.

نصائح الأرصاد للمواطنين لتفادي الطقس السيئ

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة، مع الالتزام بالقيادة بهدوء وحذر، خاصة في ظل انخفاض الرؤية الأفقية، مشددةً على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل استمرار التقلبات الجوية خلال هذه الفترة.

