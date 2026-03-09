إعلان

اليوم العالمي للمرأة.. مديرة "المرأة العربية" تدعو إلى وقف الحروب وتمكين النساء

كتب : نور العمروسي

10:35 م 09/03/2026

الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّهت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، دعت فيها إلى وقف الحروب وتعزيز الحماية والتمكين للنساء والفتيات في المنطقة العربية.

وقالت "كيوان"، إنّ اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام في ظل استمرار الحروب التي تعصف بعدد من الدول العربية، وتحصد المزيد من الضحايا بين المدنيين، وغالبيتهم من النساء والفتيات والأطفال، إلى جانب تزايد أعداد النازحين قسرًا من منازلهم وما يرافق ذلك من تفاقم أشكال العنف والقهر التي تتعرض لها النساء والفتيات بصورة خاصة.

وأضافت أنّ هذا الواقع يفرض على قيادات العالم التحلي بالحكمة والإنسانية والابتعاد عن التهور والغرور، والعمل على وقف الحروب، والاعتماد على الحوار والتفاوض السلمي لتسوية الخلافات، موضحة أنّ هذه الظروف الصعبة تفرض مضاعفة الجهود من أجل توفير مزيد من الحماية للنساء والفتيات، وتمكينهن من مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الشرق الأوسط.

وأكدت كيوان أنّ الشعور بالمرارة بسبب ما تعانيه المنطقة لا يلغي فرحة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يمثل رمزًا لنضال النساء حول العالم من أجل رفع التهميش والقهر والعنف عنهن، مشددة على ضرورة أن يظل هذا اليوم رمزًا للتضامن العالمي ونصرة قضايا المرأة ودعمها.

واختتمت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية رسالتها معربة عن أملها في أن تنعم النساء والفتيات في كل مكان بالأمن والأمان والسلام، وأن يشهد العالم مرحلة جديدة تقدّر الإنسانية وتعلّي شأن الإنسان بلا تمييز أو إجحاف، وتسودها قيم الحق والعدالة والإنصاف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية اليوم العالمي للمرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟