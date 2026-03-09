وجّهت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، دعت فيها إلى وقف الحروب وتعزيز الحماية والتمكين للنساء والفتيات في المنطقة العربية.

وقالت "كيوان"، إنّ اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام في ظل استمرار الحروب التي تعصف بعدد من الدول العربية، وتحصد المزيد من الضحايا بين المدنيين، وغالبيتهم من النساء والفتيات والأطفال، إلى جانب تزايد أعداد النازحين قسرًا من منازلهم وما يرافق ذلك من تفاقم أشكال العنف والقهر التي تتعرض لها النساء والفتيات بصورة خاصة.

وأضافت أنّ هذا الواقع يفرض على قيادات العالم التحلي بالحكمة والإنسانية والابتعاد عن التهور والغرور، والعمل على وقف الحروب، والاعتماد على الحوار والتفاوض السلمي لتسوية الخلافات، موضحة أنّ هذه الظروف الصعبة تفرض مضاعفة الجهود من أجل توفير مزيد من الحماية للنساء والفتيات، وتمكينهن من مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الشرق الأوسط.

وأكدت كيوان أنّ الشعور بالمرارة بسبب ما تعانيه المنطقة لا يلغي فرحة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يمثل رمزًا لنضال النساء حول العالم من أجل رفع التهميش والقهر والعنف عنهن، مشددة على ضرورة أن يظل هذا اليوم رمزًا للتضامن العالمي ونصرة قضايا المرأة ودعمها.

واختتمت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية رسالتها معربة عن أملها في أن تنعم النساء والفتيات في كل مكان بالأمن والأمان والسلام، وأن يشهد العالم مرحلة جديدة تقدّر الإنسانية وتعلّي شأن الإنسان بلا تمييز أو إجحاف، وتسودها قيم الحق والعدالة والإنصاف.