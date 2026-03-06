أدلى كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين المصرية، التي تُجرى اليوم داخل استاد القاهرة الدولي، لاختيار النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب في عدد من النقابات الفرعية بمختلف المحافظات.

كما شارك محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات النقابة، حيث أدلى بصوته لاختيار النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة.

وتشهد الانتخابات إقبالًا من أعضاء النقابة للمشاركة في اختيار القيادة الجديدة للنقابة للدورة المقبلة، في إطار العملية الديمقراطية التي تنظمها النقابة لاختيار ممثلي المهندسين.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، والتي تعقد بساحة انتظار استاد القاهرة، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين،.

وتُجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل من أعضاء النيابة الإدارية، وتشهد منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام.