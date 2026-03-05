شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه رئيس الجمهورية بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، واقتراب الحكومة من طرح بنك القاهرة في البورصة، وإضافة 2500 ميجاوات جديدة للشبكة القومية قبل الصيف المقبل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة للمواطنين بضرورة مواصلة التحلي بالمسئولية والفهم المبني على العلم والدراسة.

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

مدبولي: تشغيل مطار العلمين بكامل طاقته الاستيعابية ضرورة لتنمية المنطقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود رزق، المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، واللواء عبدالله محمد، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء تامر مختار، ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وائل طلعت، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

مدبولي يؤكد على دور شركات الإنتاج الحربي في تعزيز جهود التوطين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، على دور شركات الإنتاج الحربي، في دعم وتعزيز جهود توطين العديد من الصناعات في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في اتاحة مختلف المنتجات، تلبية لاحتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

مصدر بـ"الكهرباء": إضافة 2500 ميجاوات جديدة للشبكة القومية قبل الصيف المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء بنحو 2500 ميجاوات جديدة قبل دخول فصل الصيف المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال وضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

نقيب الأطباء: تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسير بشكل جيد

قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تمثل خطوة مهمة في تطوير القطاع الصحي في مصر، معربًا عن تطلعه إلى سرعة تعميمها على باقي محافظات الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

غرفة شركات السياحة: لا إلغاءات للرحلات السياحية.. والحياة في المدن السياحية طبيعية

كشف هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن مصر تنعم بحالة من الأمن والاستقرار رغم التطورات الجارية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الحياة في المدن السياحية تسير بصورة طبيعية دون تأثر يُذكر، ولم يحدث إلغاءات للرحلات حتى الآن.

