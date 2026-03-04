كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن استمرار تشغيل محطات توليد الكهرباء في مصر، لم يتأثر بشكل مباشر بانخفاض استهلاك المازوت أو الغاز الطبيعي نتيجة الحرب الإيرانية الراهنة، مؤكدًا انتظام الإمدادات وتوافر الوقود اللازم لتشغيل الشبكة القومية الموحدة.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن عمليات ضخ الوقود والغاز الطبيعي لم تتوقف ولا توجد أي معوقات تؤثر على استقرار تشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين الاحتياجات اليومية للمحطات وفقًا لمعدلات الاستهلاك وخطط التشغيل، حفاظًا على استقرار التغذية الكهربائية لكل القطاعات.

وأكد المصدر أن مصر لديها مخزون كبير من الوقود يكفي تشغيل محطات الكهرباء لمدة تصل إلى شهرَين، بعد أن قامت الحكومة بزيادة كميات المازوت المجهَّزة لتشغيل المحطات منذ تصاعد التوترات الإقليمية، ليصل المعدل الحالي إلى نحو 26 ألف طن مازوت يوميًّا مقابل نحو 6 آلاف طن في الظروف العادية، بالتوازي مع خطط استيراد إضافية وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الوحدات الإنتاجية.

وأوضح المصدر أن الزيادة في المازوت المستخدم ليست مؤشرًا على انخفاض في الاستهلاك بسبب الحرب الإيرانية، وإنما إجراء وقائي لضمان استمرار التشغيل في حالة تراجع إمدادات الغاز؛ خصوصًا بعد توقف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر (وهو ما جاء نتيجة تطبيق بند "القوة القاهرة" في اتفاقيات التوريدات)؛ وهو ما أثر على السوق المصري للغاز بشكل مؤقت، وفق بيانات رسمية واردة عن إدارة الطاقة.

وطمأن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين خلال مؤتمر صحفي حكومي، مؤكدًا أن التصعيد الإقليمي "لا يمثل خطورة على إمدادات الكهرباء في مصر"، وأن الشبكة الكهربائية لديها جميع القدرات اللازمة للتوليد باستخدام مختلف أنواع الوقود (المازوت والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة)، وأن الوزارة لا تخطط لأي تخفيف في الأحمال أو انقطاعات خلال الصيف المقبل.

