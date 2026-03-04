إعلان

وزير الإنتاج الحربي: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتماء والانضباط داخل الشركات

كتب : مصراوي

01:05 م 04/03/2026

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط

أ ش أ

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، أن العاملين بالإنتاج الحربي يمثلون الركيزة الأساسية لأي نجاح يتحقق، وذلك بما يتميزون به من خبرات فنية وكفاءة عالية، كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد والانتماء والانضباط وتعزيز جهود التطوير داخل مختلف الشركات التابعة وتحسين معدلات الأداء، وقال "إن الدور الرئيسي للوزارة هو تلبية مطالب القوات المسلحة".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير لمائدة الإفطار الرمضاني، مع العاملين بعدد من الشركات التابعة للوزارة، داخل شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكائنة فـي (أبو زعبل، بنها، قها، هليوبوليس)، وممثلي القوات المسلحة والجهاز المركزي للمحاسبات، وقيادات بنكية.

وخلال حفل الإفطار، حرص الوزير على تهنئة الحضور بهذه المناسبة المباركة، متوجها بخالص التقدير لشركاء النجاح من ممثلي القوات المسلحة.

وأشاد بالجهود المخلصة التي يبذلونها فى حماية الوطن وصون مقدساته، كما توجه بالشكر لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والقيادات البنكية، مشيدا بقيامهم بدورهم على أكمل وجه، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة وتحقيق الصالح العام.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد وسط أبناء الإنتاج الحربي، ومثنيا على دورهم الوطني في دعم مسيرة العمل والإنتاج، لتلبية احتياجات القوات المسلحة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري وتعزز مساعي التنمية بالدولة.

من جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم وتقديرهم لحرص الوزير على مشاركتهم هذه الأجواء الرمضانية المباركة، مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى جهدهم لتعزيز مسيرة البناء وتحقيق أهداف الوزارة.

الهيئة القومية للإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي القوات المسلحة

