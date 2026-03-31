أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع ومخزن للملابس الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون، والذي نتج عنه 3 وفيات ومصابان اثنان، وجار أعمال التبريد.

ويتواجد محافظ القاهرة، واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بموقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في مصنع للملابس مقام بعقار مكون من 12 دورًا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى موقع الحادث، وتم فصل المرافق، والسيطرة على الحريق بتواجد 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف.