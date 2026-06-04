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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة؛ لدعم التعليم الطبي المستمر.

وقع البروتوكول عن المؤسسة الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، فيما وقعه عن هيئة المستشفيات التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة.

وبحسب بيان، تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في تعميق التعاون وبناء القدرات، وإتاحة فرص تدريب نوعية للأطباء المصريين من خلال شراكات دولية فعّالة، تساهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية والبحثية تماشياً مع أحدث التطورات العالمية.

ومن المقرر توفير فرص تدريبية ومستدامة لأطباء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتبادل الخبرات المؤسسية والبشرية وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الطبية والتعليمية الدولية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز التدريبية العالمية المرموقة، وإطلاق مشروعات تجريبية متخصصة في مجالات التدريب وبناء القدرات.