في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الوعي المجتمعي وترسيخ القيم لدى الأجيال في عصر التحولات، انتهى اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري، والدكتورة رودينا خيري محمود محمد، دكتورة بكلية التربية جامعة الزقازيق، من تأليف كتاب جديد بعنوان "التحصين الفكري وترسيخ القيم لدى الأجيال في عصر التحولات: رؤية تربوية قيادية"، الصادر عن (مؤسسة دار صفاء – المملكة الأردنية الهاشمية، عمان)، والذي يأتي في سياق علمي وتربوي يعكس خبرات متنوعة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة الأكاديمية.

يتناول الكتاب قضية التحصين الفكري باعتبارها ضرورة وطنية وتربوية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويناقش طبيعة التحولات الفكرية والثقافية والتكنولوجية وتأثيرها المباشر على وعي الشباب، ويشير إلى أن هذه التحولات لم تعد مجرد تغييرات سطحية، بل أصبحت إعادة تشكيل عميقة في منظومة القيم وأنماط التفكير، كما يتناول تأثير الثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل المعرفة والرأي العام، ويوضح أن تعدد مصادر المعرفة وسرعة تداول المعلومات فرضت تحديات جديدة تتعلق بالتمييز بين الصحيح والمضلل، مما يستدعي تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأجيال.

ويركز الكتاب على التحولات التي طرأت على منظومة القيم والهوية، ويوضح أن التعدد في المرجعيات الثقافية أدى إلى حالة من التداخل القيمي والتحديات المرتبطة بالانتماء، مما يجعل بناء وعي متوازن ضرورة للحفاظ على الهوية مع الانفتاح على العالم.

كما يطرح الكتاب رؤية تربوية متكاملة تجمع بين دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات المعاصرة بثقة ووعي، مؤكدا أن بناء الإنسان الواعي يمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستقرارها.