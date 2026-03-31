إعلان

سمير فرج ورودينا خيري يؤلفان كتابا عن التحصين الفكري وترسيخ القيم لدى الأجيال في عصر التحولات

كتب : مصراوي

06:10 م 31/03/2026
  
    رودينا خيري
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الوعي المجتمعي وترسيخ القيم لدى الأجيال في عصر التحولات، انتهى اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري، والدكتورة رودينا خيري محمود محمد، دكتورة بكلية التربية جامعة الزقازيق، من تأليف كتاب جديد بعنوان "التحصين الفكري وترسيخ القيم لدى الأجيال في عصر التحولات: رؤية تربوية قيادية"، الصادر عن (مؤسسة دار صفاء – المملكة الأردنية الهاشمية، عمان)، والذي يأتي في سياق علمي وتربوي يعكس خبرات متنوعة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة الأكاديمية.

يتناول الكتاب قضية التحصين الفكري باعتبارها ضرورة وطنية وتربوية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويناقش طبيعة التحولات الفكرية والثقافية والتكنولوجية وتأثيرها المباشر على وعي الشباب، ويشير إلى أن هذه التحولات لم تعد مجرد تغييرات سطحية، بل أصبحت إعادة تشكيل عميقة في منظومة القيم وأنماط التفكير، كما يتناول تأثير الثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل المعرفة والرأي العام، ويوضح أن تعدد مصادر المعرفة وسرعة تداول المعلومات فرضت تحديات جديدة تتعلق بالتمييز بين الصحيح والمضلل، مما يستدعي تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأجيال.

ويركز الكتاب على التحولات التي طرأت على منظومة القيم والهوية، ويوضح أن التعدد في المرجعيات الثقافية أدى إلى حالة من التداخل القيمي والتحديات المرتبطة بالانتماء، مما يجعل بناء وعي متوازن ضرورة للحفاظ على الهوية مع الانفتاح على العالم.

كما يطرح الكتاب رؤية تربوية متكاملة تجمع بين دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات المعاصرة بثقة ووعي، مؤكدا أن بناء الإنسان الواعي يمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستقرارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سمير فرج رودينا خيري جامعة الزقازيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
أخبار مصر

بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
نصائح طبية

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران