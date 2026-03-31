دعمًا للمزارعين.. وزير الزراعة يقرر مد مهلة توزيع الأسمدة الشتوية حتى هذا الموعد

كتب : عمرو صالح

04:18 م 31/03/2026

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مد فترة استلام وتوزيع أسمدة الموسم الشتوي لمدة أسبوع إضافي بداية من غد الاربعاء، وينتهي الثلاثاء الموافق 7 ابريل.

سبب مد فترة استلام وتوزيع أسمدة الموسم الشتوي

ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب المزارعين، ونظراً لانتهاء المهلة المقررة للموسم الشتوي اليوم الثلاثاء 31 مارس، وفي إطار توجيهات الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين لضمان استقرار الإنتاجية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، أن الهدف من هذه المهلة الاستثنائية تمكين المزارعين الذين لم يتمكنوا من صرف حصصهم المقررة من استلامها، وذلك دعمًا للفلاح المصري وتخفيفاً للأعباء عنه، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم إنتاجية المحاصيل الشتوية.

وزير الزراعة: سرعة الانتهاء من تسليم حصص الأسمدة المتبقية للمزارعين

وكلف علاء فاروق قطاع التعاونيات والمديريات لمتابعة كافة الجمعيات الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات، والتشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة وتسهيل إجراءات الصرف خلال الفترة المحددة، وسرعة الانتهاء من تسليم الحصص المتبقية للمزارعين قبل إغلاق المنظومة في الموعد الجديد.

