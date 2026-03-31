طرح محلات وصيدليات ووحدات إدارية بالمزاد العلني في 4 مدن جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

01:58 م 31/03/2026

هيئة المجتمعات العمرانية

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بجلسات بمزاد العلني بمدن "بدر و6 أكتوبر الجديدة، وطيبة الجديدة، والنوبارية الجديدة".

طرح محال تجارية في مدينة بدر

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (18م2) إلى (37 م2)، و7 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2 إلى 60م2) والكائنة جميعا بالامتداد الشرقي بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 22/4/2026 بمقر الجهاز.

كما أوضح الجهاز، أنه تم طرح 14 محلاً تجاريا وصيدلية بالسوقين رقمي (1و2) بالمنطقة (A) بالحي السابع بمساحات تتراوح بين (18.65 م2 : 36.52م2 ) بأنشطة مختلفة بالمدينة وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 11/5/2026.

وأعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (10م2 إلى 100م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2 : 60م2) بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 27/4/2026.

وفي مدينة طيبة الجديدة، تم طرح 7 محال تجارية ومقهي بمساحات تتراوح بين (15م2 : 80م2) بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 19/4/2026.

طرح 10 محال في النوبارية الجديدة

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15 م2 : 45م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م2 : 66م2) بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026.

وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات والمحال والصيدليات.

