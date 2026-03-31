أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيئ بداية من اليوم وحتى الخميس، مشيرة إلى أنه غدا الأربعاء ستكون ذروة الموجة مع سقوط الأمطار الغزيرة حتى يوم الخميس.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقًا لقيمة الرطوبة السطحية.

وأضافت الأرصاد أنه يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار

أضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، تمتد مساءً إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع فرص لأمطار خفيفة مساءً على مناطق أخرى.

التعليم تعلق على أنباء تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات تتعلق بطبيعة الدراسة يومي الأربعاء والخميس المقبلين غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت "الوزارة" أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأحوال الجوية، حيث يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاطلاع على آخر التحديثات الخاصة بطبيعة الطقس خلال اليومين المقبلين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يضمن سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

