إعلان

وزير الصحة للنواب: ادّوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه

كتب : نشأت حمدي

01:40 م 31/03/2026

وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة، حالة من الجدل بين وزير الصحة والسكان وعدد من النواب، على خلفية ملف تطوير المستشفيات وتوزيع الخدمات الصحية بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة أن الدولة تعمل على تطوير عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى الفيوم العام ومستشفى يوسف الصديق، مشيرًا إلى وجود خطة لنقل بعض الخدمات أو إعادة توزيعها، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.

وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل من بعض النواب، حيث اعترض النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، على طريقة الطرح، قائلًا إن الحديث يوحي وكأننا "في أفريقيا وليس في مصر"، وهو ما دفع الوزير للرد قائلًا: "ما هي مصر دي في أفريقيا.. أمال أنت مفكرها فين؟".

وأوضح الوزير أن التحديات الأساسية التي تواجه تنفيذ المشروعات الصحية ترتبط بمحدودية الموارد، مؤكدًا: "أدوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه في محافظته"، مضيفًا أنه في ظل الإمكانيات الحالية لا يمكن تنفيذ جميع المطالب بشكل فوري، قائلًا: "غير كده هقول لكل واحد استنى سنتين.. بقول الصراحة".

وشدد وزير الصحة على حرصه الكامل على تطوير المنظومة الصحية، قائلًا: "أنا نفسي أعمل كل حاجة لبلدي، لكن الإمكانيات محدودة"، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الصحة تطوير المستشفيات مجلس النواب

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

