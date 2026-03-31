تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتشكيل فرق عمل لإزالة مخالفات البناء بالأحياء،

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة خلال اليومين الماضيين إزالات لأكثر من 90 مخالفة، شملت إزالة مبانٍ مخالفة، وغلق وتشميع محلات غير مرخصة، وقطع مرافق ورفع عدادات كهرباء للمخالفين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل على مدار الساعة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء والتعديات، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون واستعادة الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار المرور الميداني والرصد الدقيق لكافة أشكال التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة مخالفات البناء والتعديات بالقاهرة

أسفرت الحملات عن التصدي لعدة مخالفات، من بينها إزالة الدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم 7044 بالحي السادس بالمقطم، وإزالة روف بالعقار رقم 20 بشارع نور الدين بالبساتين، وإزالة في المهد بالعقارات أرقام 15 و16 و18 بشارع يحيى بن زيد بالسيدة زينب، وإزالة حوائط مخالفة بالدور 13 بالعقار رقم 8 بشارع حسن ديحيا بحي النزهة.

كما شملت إزالة حوائط بالدور 14 بالعقار رقم 1 بشارع حلمي بترعة الجبل بحي المطرية، وإزالة مخالفات بناء بالعقار رقم 34 بشارع الزعيم غاندي بعين شمس، وإزالة العقارين رقمي 2 و3 بشارع حمامات الغوري بحي وسط القاهرة، وإزالة الدور السادس بالعقار رقم 1 بشارع عبدالصادق محمود بالقصيرين بحي الشرابية، وإزالة الدور الخامس بالعقار رقم 20 بشارع الجولف بسرايات المعادي.

وتم غلق وتشميع وقطع المرافق عن عدد من المحلات المخالفة بأحياء العاصمة، من بينها النزهة، وروض الفرج، وطرة، وعين شمس، والمعادي.

