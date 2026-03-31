بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية للسنة المالية 2024/2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأكد وزير الصحة، أن الموازنات تمثل أداة أساسية للوزارة، وأن كفاءة الإنفاق تأتي في صدارة الأولويات، خصوصاً مع تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، وضعت في المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، مشدداً على أهمية مواجهة التحديات وضمان الالتزام بالأهداف المرسومة.

وأضاف الوزير أن المنظومة تحتاج إلى موازنات ضخمة، موضحاً أن الدولة خصصت العام الماضي 20 مليار جنيه لدعمها، بينما الموازنة الجديدة بلغت 35 مليار جنيه، مع وجود نحو 5400 وحدة صحية تعمل حالياً على تقديم الخدمات. وأكد أن الدراسات الميدانية المستمرة تتيح متابعة رضا المواطنين وتطوير جودة الخدمة بشكل مستمر.