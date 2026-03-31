التقى وزير العمل حسن رداد برئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي، بحضور ممثلي الإدارات المختصة بالمعلومات والتدريب المهني بالوزارة.

واستمع الوزير إلى مقترح قدمه رئيس الجامعة البريطانية بشأن تنفيذ مشروع مشترك يستهدف دعم وتأهيل الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجامعة عين شمس، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ويهدف المشروع المقترح إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للشباب، تركز على تنمية المهارات الفنية واللغوية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الإيطالي، ويسهم في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة.

إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتشغيل الداخلي والخارجي

كما استمع الوزير إلى مستجدات إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتشغيل الداخلي والخارجي، تهدف إلى ربط الباحثين عن فرص العمل بمتطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وتيسير إجراءات التوظيف والتدريب.

واستعرض اللقاء ملامح المنصة المقترحة وآليات تطويرها، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة للعمالة المصرية، وتعزيز كفاءة خدمات التشغيل والتأهيل المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الدولية لدعم جهود الدولة في إعداد كوادر بشرية مدربة وقادرة على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بما يحقق فرص عمل لائقة للشباب المصري ويعزز من خطط التنمية المستدامة.