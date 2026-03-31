قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا لزوجة وشقيقين، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى، وذلك بعد مخطط بدأ بوهم التنقيب عن الآثار وانتهى بخيانة زوجية وجريمة قتل.

أصدر الحكم المستشار ميلاد بخيت بلامون، وعضوية المستشارين هشام محمد، وأشرف عبد الرحمن حسان، وتامر محمد أبو المكارم، وبحضور المستشار يوسف دسوقي، وكيل النائب العام، وعلي حسين سكرتير المحكمة.

العثور على جثة غريق

تعود وقائع القضية رقم 13464 لسنة 2025 جنايات العامرية ثان، إلى تاريخ 23 يونيو 2024، حين تبلغ لغرفة نجدة الإسكندرية ظهور جثة غريق أمام محطة مشروع ناصر.

وكشفت المعاينة أن الجثمان لشاب في العقد الثالث، يرتدي كامل ملابسه وبه وشوم، وفي حالة انتفاخ وتعفن رمي داكن أدى لتساقط شعر الرأس وخروج التعفن من فتحات الجسم.

ولم تتوصل التحريات وقتها لتحديد الهوية أو وجود شبهة جنائية، ليتم حفظ الفحص المعملي للعينات في نوفمبر 2024.

طفلة تحل لغز الجريمة

في 26 أكتوبر 2025، وردت معلومات للنيابة العامة بخصوص القضية رقم 2657 لسنة 2024 إداري العامرية، حددت هوية المتوفى بأنه "س.ال.ر" مقيم بالناصرية القديمة.

وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه هي من كشفت الواقعة بعد حديثها لإحدى جاراتها عن تفاصيل اختفاء والدها، ما أدى إلى ضبط المتهمين وهم زوجته وصديقاه الشقيقين.

علاقة آثمة في "بنجر السكر"

أقرت الزوجة (المتهمة الثالثة) في التحقيقات بنشوء علاقة عاطفية مع المتهم الثاني بسبب سوء معاملة زوجها لها.

وكشفت أن الشقيقين استدرجا الزوج في أواخر عام 2023 بدعوى وجود آثار بمنطقة "بنجر السكر"، وقام المجني عليه بالتوجه معهم للحفر وإقراضهم مبالغ مالية، ولما طالبهم برد أمواله وهددهم بالإبلاغ عنهما، اختمرت في أذهانهم فكرة قتله بالاتفاق مع الزوجة.

جريمة قتل بمخدر وحجر

أفادت التحقيقات أن الشقيقين استدرجا المجني عليه لتعاطي المخدرات وقاما بزيادة الجرعة له حتى غاب عن الوعي.

واستخدم المتهم الأول قطعة حجر تواجدت بمحل الواقعة وكال بها ضربة على رأس المجني عليه، فنزف الأخير وعجز عن المقاومة، فقام المتهمان بكتم أنفاسه وإلقائه في مصرف مائي ليقينهم بعدم قدرته على السباحة، بعد سرقة مبلغا ماليا وهاتفه وأوراقه الشخصية.

بيع توك توك المجني عليه

عقب ارتكاب الجريمة، عاد المتهمان للزوجة وأبلغاها بنجاح المخطط، واتفق الثلاثة على بيع مركبة "توكتوك" خاصة بالمجني عليه بمبلغ 38 ألف جنيه، وقاموا باقتسام المبلغ فيما بينهم، حتى أُلقي القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.